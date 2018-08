Revuelo por una descompensación que sufrió Sol Pérez

Estoy con vomitos. Comi algo que me hizo mal ? https://t.co/NbvXLXLDtL — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 10 de agosto de 2018

JUJUY ?? Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 11 Ago, 2018 a las 11:01 PDT

Desde que explotó mediáticamente en la pantalla decomo la chica del clima, Sol Pérez fue trazando una carrera tan ascendente como vertiginosa, que la llevó a casi no tener tiempo para nada debido a sus múltiples ocupaciones.Sin embargo, es probable que el cuerpo le haya pasado factura esta tarde, cuando la panelista deno pudo ser parte del programa de hoy de Los especialistas del show, el ciclo que conducen Marcelo Polino y María del Cerro por la pantalla de"Tenemos una mala noticia para el equipo, no está Sol Pérez, Sol Pérez no está bien. Esto es un último momento, estaba preparándose para venir, se descompensó, en este momento está yendo al médico seguramente para hacerle un diagnóstico. Aparentemente tendría una intoxicación bastante severa, así que en un rato vamos a tratar de hablar un poquito con ella", arrancó el programa Polino."Hizo todas sus actividades normalmente en el día de ayer, pero bueno, veníamos hablando, más allá de si le cayó mal una comida o no, yo ayer tuve una charla con ella como en privado y le digo 'estás con una vida a full'. Es más, nos reimos, le dije 'estás con una vida polinesca', o sea, bajá un cambio porque la vida da señales", agregó el conductor."No soy brujo, pero no pasaron 24 horas y está casi internada, así que nada, vamos a estar hablando en instantes, se están comunicando los chicos de producción para ver realmente cómo está Sol, cómo sigue. Así que te mandamos un beso gigante desde acá", concluyó el jurado delEn tanto, la ex participante del show televisivo más importante de la Argentina se expresó a través de su cuenta de Twitter. "Estoy con vómitos, comí algo que me hizo mal", escribió la escultural rubia, junto a un emoji alusivo, en respuesta a un tuit de Ángel de Brito que decía "Una hora antes del programa de @MarceloPolino su panelista avisa que hoy no puede ir. Le habrá pasado algo a @SolPerez? Ojalá, que no".Finalmente y a través de las redes, se supo que la rubia estuvo anoche haciendo presencia en un boliche, en San Salvador de Jujuy.