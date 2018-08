Operaron a Mónica Farro: "Fue una decisión muy dura", reveló

"Fue una decisión muy dura, pero cuando está la salud de por medio, no hay mucho que dudar". Después de una semana cargada de emociones y una cirugía que la marcará de por vida, Mónica Farro decidió ligarse las trompas de Falopio.



Técnicamente, ahora ya no se usa más ese método sino que se cortan. La decisión costó porque debió aceptar que no volverá a ser mamá, salvo a través de una fecundación in vitro, según le explicó su médico.



En diálogo con el sitio Teleshow, la vedette contó cómo aceptó la sugerencia que le hizo su ginecólogo. "Fui por un estudio de rutina porque yo tomaba anticonceptivos, pero no me venía hace un mes. Me dieron todos los estudios bien y aproveché para comentarle que quería dejar de tomar pastillas", sostuvo la uruguaya sobre la noticia que dio el periodista Lio Pecoraro en Todas las tardes, el ciclo que conduce Maju Lozano en El Nueve.



"A tu edad, si seguís fumando y tomando anticonceptivos tenés riesgo de tener una trombosis. DIU (dispositivo intrauterino) no podés usar porque ya lo tuviste y tu cuerpo lo rechaza, así que te sugiero que te cortes las trompas", le comentó a la modelo, que tiene 42 años y que se tomó unos días para analizarlo junto a su actual pareja, Leandro Herrera, con quien ya convive y tiene planes de casamiento.



El próximo octubre cumplirán un año de novios, y después de muchas charlas íntimas, decidieron que como ambos ya son padres -ella tiene un hijo de 23 y él, una de cinco-, no tendrán hijos. "Al principio sentía mucha culpa porque creía que iba a dejar de ser mujer, sentía que me estaba arruinando la vida. Pero mi médico me hizo entender que era lo mejor que estaba haciendo y ahora estoy más tranquila", detalló Farro, que lo decidió principalmente por un tema de prevención.



"Mi papá y mi hermano tuvieron aneurismas y yo no quería que me agarrara nada por tomar las pastillas", explicó, y agregó que su "único vicio" es el cigarrillo y no lo quiere dejar: "Igual, una caja me puede durar cuatro días. No soy una fumadora compulsiva".



La cirugía fue hace una semana; ahora Mónica se recupera en su casa y este viernes le sacan los tres puntos que tiene entre su abdomen y la zona inguinal. "El posoperatorio es bastante doloroso, y también influyó mucho en lo anímico, pero mi novio me está acompañando un montón y también vino mi hijo de Uruguay", destacó.



En febrero de este año, el personal trainer le pidió casamiento a Mónica Farro mientras estaba en vivo en Algo por contar, el programa que conduce en AM 1300. "La idea era que fuera en octubre, pero con esta operación, más otros temitas que tenemos ahora, lo atrasamos", aseguró.



"Además, hoy no lo necesito. Es más por él, que nunca se casó. Yo ya lo viví. Así que veremos más adelante cómo lo organizamos", concluyó.