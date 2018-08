#CuidemosLas2Vidas ?? Una publicación compartida de Amelie?? (@amaliagranata) el 9 Ago, 2018 a las 7:14 PDT

Luego de que se impusiera el "No" al aborto legal, seguro y gratuito en el Senado, Amalia Granata compartió una fotografía junto a Abel Albino, el médico fundador de CONIN, quien fue duramente criticado en las últimas semanas por sus dichos sobre el preservativo y el virus del VIH."Hermosa persona e interesante charla en la que me dediqué a escuchar y no tergiversar sus argumentos expuestos en el Congreso. Un hombre que dedicó su vida a la ciencia y a la niñez", escribió Granata.La foto recibió comentarios a favor y en contra de sus seguidores: "Un grande", "Excelente persona y profesional", "¡No podés!", "El señor porcelana", "¿Es joda?", fueron algunos de ellos.