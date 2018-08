Celeste Muriega: "Hace dos meses y medio que no estoy con nadie"

Pinto spa y vos tipo así ????? Una publicación compartida de Celeste Muriega (@celestemuriega) el 8 Ago, 2018 a las 2:08 PDT

Su año no arrancó de la mejor manera, pero con el correr de los meses todo se va acomodando. Si bien en la columna del haber se encuentra el trabajo, con su crecimiento artístico, en el debe se encuentra el amor. Durante el pasado verano, Celeste Muriega (28) le puso fin a la relación de cuatro años y medio con Alejo Clérici para encarar nuevos caminos.-¿Cómo estás de salud después del episodio que viviste con las prótesis mamarías?-Ahora estoy bien. Ya me dieron el alta, pero sigo con los masajes y todo eso, que tiene que ver con recuperar la zona afectada. Lo más importante es que con el alta puedo volver a bailar. . . ya esta semana arranco con los ensayos.-Se habló de una prótesis encapsulada, pero fue más grave-Sí, por eso me llevó más tiempo de recuperación de lo que imaginaba. Me fui a hacer una operación estética y la doctora Mónica Milito, que es encargada en reconstrucción, cuando me abrió se dio cuenta de que tenía el pectoral partido en tres partes. La verdad es que nunca me lo imaginé, y por suerte me agarró ella, que se dio cuenta.-¿Nunca sentiste dolor o algún síntoma?-Yo sentía dolor, pero pensé que era por encapsulamiento. Ocurrió que la prótesis se me pegó al músculo, y como yo seguía bailando pese al dolor, cada vez se me iba desgarrando más. Cuando fui, fue porque ya estaba perdiendo la movilidad del brazo derecho. Por suerte di con la persona correcta y una operación que era de media hora duró cuatro horas.-Sos de dedicarle tiempo a tu cuerpo, ¿tuviste que cambiar algo a partir de lo que pasó?-Y sí. De hecho todavía no volví a entrenar, lo tengo prohibido. Apenas empecé a bailar. Hace medio año que no entreno. La verdad es que me salvaron el baile y comer bien, porque si no, no sé qué hubiera sido de mi cuerpo. Igual es verdad que tengo una buena genética, y el cuerpo tiene memoria. Yo entreno desde que tengo uso de razón y soy muy activa.-¿Cómo te llevás con la vida de empresaria, con tu marca?-Espectacular. Abrimos un local en Villa Luro y además seguimos con la venta online a través del Instagram #Malcriada Lencería. Ahora estamos por abrir un local nuevo en Palermo. Por suerte tenemos muchos pedidos y estamos a full con eso, porque todavía no podemos abastecer a todos, de tanta demanda.-Muchos trabajos, proyectos, ¿y el corazón cómo anda?-No, nunca estuve. . . no, no, no estoy con nadie. A ver cómo lo digo, porque ya me imagino. Lo que quiero decir es que no estoy con nadie, pero cero en todo sentido. Nunca estuve tanto tiempo así.-¿Cero significa que no hay novio y tampoco sexo?-Hace dos meses y medio que no estoy con nadie, o un poquito más, mejor no quiero hacer cuentas, ya ni me acuerdo. La última vez fue con mi ex novio, esa fue la última vez que tuve algo, que tuve sexo.-¿No hay lugar para chongos, amigos con derechos?-No, nada. Los amigos son amigos y nada más. Estoy negada a conocer a alguien. Me gusta la conquista, que haya una historia detrás, que me haga reír, ver interés en la otra persona, tiene que pasar todo eso, y ni siquiera te hablo de una relación de noviazgo. Para brindarme tiene que pasar todo eso.-¿Seguís enamorada de Alejo Clérici?-Estamos incomunicados, y fue una elección mía. Entendí que cuando no terminás de cortar te lastimás peor. Seguir comunicados, sabiendo que no íbamos a tener la relación de antes, no tenía sentido y me estaba haciendo mucho mal. Hay que soltar, cuesta pero hay que hacerlo. Cortar todo vínculo por completo.