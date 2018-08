Cinthia Fernández: "Con mi novio estuvimos al palo"

Grand Canyon ?? Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el 31 Jul, 2018 a las 6:34 PDT

Después de mucho llorar (varias veces en cámara) tras la separación del futbolista y padre de sus tres hijas, Matías Defederico, Cinthia Fernández (30) decidió ponerle fin a la tristeza y abrirle la puerta al amor nuevamente. Fue de la mano del empresario rosarino Martín Baclini, con quien se la ve muy entusiasmada.Ya divorciada de Defederico y súper enganchada con su nuevo novio, Cinthia emprendió un viaje romántico en pareja. Se fueron a Estados Unidos, donde disfrutaron de una exclusiva recorrida por Nueva York y el Cañón del Colorado.Pero como ocurre con todas las cosas, terminó. Y al reincorporarse a Involucrados, ciclo en el que es panelista, la bailarina habló de aquella experiencia. "Los mejores ocho mejores días de mi vida los pasé esta semana. Estuvimos al palo. No paramos en todo el día", dijo emocionadísima.Y como nunca faltan aquellas personas críticas, Cinthia enfrentó las opiniones adversas que recibió vía redes sociales por dejar a sus nenas, Charis, Bella y Francesca a cargo de su madre por una semana. "Fue una semana y es normal. Los padres también necesitamos esto. Aparte me rompo el lomo laburando hasta re tarde. Me lo re merezco. Me fui sin culpa, algo que no me había pasado otras veces. Y lo recontra disfruté", cerró.