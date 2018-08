Vitto Saravia a Silvina Luna: "¿Alguien le preguntó cuántas veces icardeó?"

Todo comenzó cuando Silvina Luna (37) rompió el silencio sobre el noviazgo de su exnovio Manu Desrets (28) con su examiga Vitto Saravia (31). "Lo que me queda es ¿desde cuándo ella estaba deseando tener lo que yo tenía? ¡Me 'icardeó'!", lanzó Silvina desde Los Ángeles de la Mañana, junto a otras frases punzantes. Vitto no tardó en contestarle.Primero fue un sugestivo posteo en sus redes sociales, con destinatario anónimo, pero evidente: "Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. No lo olvides", puso. Más tarde, Ángel de Brito desde su cuenta de Twitter publicó el comentario picantísimo que la uruguaya le dedicó a su examiga en Instagram: "¿Y cómo sabés? ¿Alguien le preguntó a mi amiga cuántas veces ella 'icardió'? Hay que estar en los zapatos del otro, hay que mirar muy adentro antes de hablar del otro y sobre todo, hay que preguntarse a uno mismo por qué suceden estas cosas. Yo no tengo más que explicar, los internos sabemos la verdad. Pero las cosas no son así como se 'dicen'", escribió.El noviazgo de la rosarina con el DJ duró 4 años y empezó precisamente después del final de la relación de 6 meses que mantuvo el muchacho con Vito Rodríguez (35), conocida como la Melliza Petardo, y también examiga de Luna.