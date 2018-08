"Mi mamá era joven y tras un encuentro casual, decidió tenerme"

Así como surgió el Colectivo de Actrices Argentinas a favor del aborto legal, seguro y gratuito, también hubo famosas que se expresaron en contra de la ley. Tal es el caso de Nicole Neumann, quien expuso su creencia "Pro vida" y reveló la situación que tuvo que pasar su madre.



Luego de que Calu Rivero compartiera un dramático video con el rostro pintado de verde, Nicole reveló: "Debería hacer un video llorando porque habían sugerido que me abortaran. Pero mi mamá, a pesar de ser muy joven, hace muchos años y en un encuentro 'casual', ¡decidió tenerme y hacerse cargo de sus actos! ¡Gracias por permitirme vivir!".



Del lado de las denominadas "pro vida", la modelo remarcó su postura contra "el 'aborto' como solución/salida" simple: "¡La ley del aborto así como está propuesta no puede darse! Básicamente termina siendo una salida 'fácil' a un embarazo que podría haberse evitado", sostuvo Nicole para quien "el foco no es 'aborto clandestino sí o no'".



"Por supuesto que abortar es traumático y peligroso, hasta siendo legal, el tema es NO llegar a las instancias de un ABORTO. No va a ser menos traumático ni menos doloroso por ser legal", expresó la modelo a través de Twitter y remarcó que "en los casos que realmente se debe dar un ABORTO, la legalización ya está dada".



Manteniendo su postura, manifestó su deseo de que el dinero del Estado sea utilizado para promover la educación sexual, anticonceptivos, pastillas del día después, pero "no para asesinar vidas".



En ese marco, envió un mensaje directo a sus seguidoras: "Decidí sobre tu cuerpo en el momento de tener sexo, no después, después ya estás decidiendo también si otra vida merece morir o vivir".