Angelina Jolie y una dura acusación contra Brad Pitt

La historia de Wanda Nara (31) y Maxi López (34) no es tan distinta a la de Angelina Jolie (43) y Brad Pitt (54), quienes se separaron en 2016 tras casi 13 años de amor y seis hijos en común.Es que la reconocida actriz de Hollywood acaba de acusar a su ex pareja ante la Justicia de los Estados Unidos de no pagar la pensión de Maddox Chivan (17), Zahara Marley (13), Shiloh Nouvel (12), Pax Thien (14) y los mellizos Knox Leon y Vivienne Marcheline (10) desde su distanciamiento.Según se conoció en las últimas horas, los abogados de la protagonista de Inocencia interrumpida, Sr. y Sra. Smith y El turista, entre otros tantos éxitos, presentaron una carpeta en la Corte Suprema de Los Ángeles con documentación necesaria para acelerar la demanda de divorcio presentada por Jolie hace ya dos años.Pero además, entre esos papeles, se acusa al galán de cine de no cumplir con la pensión de los niños desde que se separó de la multipremiada actriz, informó hoy el canal estadounidense NBC en base a un escrito presentado por la abogada de Angelina, Samantha Bley DeJean."Pitt tiene la obligación de pagar la manutención de sus hijos. Hasta el momento, no ha apoyado financieramente de forma significativa a los hijos desde la separación", agregaron en el informe televisivo antes mencionado, donde también accedieron a la documentación presentada por los abogados de Jolie."Dados que los acuerdos informales sobre el pago de los gastos de los niños no han sido cumplidos con regularidad durante un año y medio, (Jolie) pretende extender una petición a la Corte para establecer una orden de manutención retroactiva", se lee en los papeles en cuestión.Cabe destacar que la también embajadora de la ONU presentó los papeles para divorciarse de Pitt hace ya dos años, y, en los mismos, solicitó la custodia de los tres hijos biológicos y los tres adoptados que tienen en común.Asimismo, semanas atrás, un tribunal instó a la exitosa estrella de Hollywood a permitir que su ex pareja tenga un contacto más cercano con los chicos bajo la amenaza de quitarle la custodia."Es importante que cada uno de los niños tenga una relación sana y fuerte con su padre y su madre", se informaba en los papeles de la causa que fueron obtenidos por la revista estadounidense