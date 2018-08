Verónica Ojeda le ganó una batalla judicial a Claudia Villafañe

Así lo informó Marina Calabró a través de Intrusos: "Tenemos aquí la resolución del juzgado civil número 6 en la causa que le iniciara Claudia Villafañe al Diario Muy, por un lado, y a la señora Verónica Ojeda por otro lado, por una tapa que seguramente recordarás, una publicación, un textual muy fuerte", arrancó la panelista del ciclo."Tenemos el textual, es "negra pu?, ese pendejo de m? te lo voy a sacar a trompadas". Esto estaba puesto en el contexto de una serie de amenazas que estaba recibiendo Verónica Ojeda y que, del texto, la señora Villafañe infirió que se estaba refiriendo a ella como la posible amenazadora", continuó."Entonces, hace esta acción por daños, pide una reivindicación de 200 mil pesos y concretamente la resolución lo que dice, para hacer el resumen, es que rechaza la acción de daños porque supone que no hubo, o que no está acreditada la real malicia, y que a su vez la señora Villafañe no pudo acreditar que efectivamente esos dichos se le hayan atribuido a ella, no pudo presentar la prueba que respaldara que efectivamente ese título hablaba de un textual que ella había manifestado en algún momento. Así que hubo resolución judicial", concluyóLuego de la información de Calabró, una voz en off recordó que "Claudia Villafañe promovió una demanda de daños y perjuicios contra Diario Muy y Verónica Ojeda por haber publicado en su tapa del 21 de noviembre de 2012 una nota cuyo titular tenía la siguiente frase: "Te voy a sacar el bebé a trompadas", y con un cuadro de diálogo en el que figuraba la frase "negra de m? ese pendejo de m? te lo voy a sacar a trompadas""Según la presentación de la ex de Maradona, esas declaraciones de Diario Muy no hicieron más que dañar su imagen y honor, al extremo de llevarlas al encuadre de delito de amenaza. Que todo lo expuesto en el medio gráfico queda claro que fue aportado por la señora Ojeda, quien según Villafañe llegó al extremo del agravio al denunciarla penalmente por supuestas amenazas", continuó el informe."Los demandados desestimaron la denuncia. Diario Muy negó haber hecho violación de la imagen de la actora y haber afirmado que la actora dijo "te voy a sacar el bebé a trompadas", pero reconoce que el origen de las afirmaciones es de la señora Ojeda. Por su parte, Ojeda negó haberle dado esos títulos al diario y negó haber presentado demanda contra Villafañe y sus hijas", detalló después."Según el fallo de la justicia no se advierte que haya existido una clara y precisa tendencia a difamar. Villafañe debió aportar las pruebas de la falsedad de lo publicado y no lo hizo, no existiendo el principio de real malicia. Por ello se rechaza la demanda sin más trámite y las costas deben ser soportadas por la actora vencida", se resumió. Fuente: Infobae