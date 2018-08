Nazarena Vélez redobló la apuesta contra Federico Bal

Sostengo cada uno de mis dichos ante esa y cualquier persona que ejerce violencia física sobre todo ante una MUJER.

La diferencia entre un golpeador y un asesino es "la suerte" de la víctima en el momento del hecho.#NiUnaMenos — Nazarena Vélez (@veleznazarena) 7 de agosto de 2018

A más de dos años de la escandalosa separación entre Barbie Vélez y Fede Bal, la interna continúa. El actor irá a juicio oral con la mamá de su ex, Nazarena, en la causa por "calumnias e injurias".El actor estuvo en "Intrusos" y cuando tocó este tema judicial, desde Twitter, Nazarena redobló la apuesta con un fuerte mensaje. "Sostengo cada uno de mis dichos ante esa y cualquier persona que ejerce violencia física sobre todo ante una mujer. La diferencia entre un golpeador y un asesino es 'la suerte' de la víctima en el momento del hecho".Por su parte, Fede se mostró tranquilo y aclaró: "De este twuit no tengo nada para responder. Yo me ocupe de llevar por las vías legales las cosas que ella dijo en la televisión de un tema tan delicado. Decidí judiciadizarlo porque hay temas que se tienen que discutir en la Justicia, que exceden los temas del espectáculo".