Silvina Luna: "Vitto Saravia me icardeó"

Silvina Luna habló de la relación entre su ex, Manu Desrest, con quien fue su mejor amiga, Vitto Saravia.Flor la Ve le preguntó a Silvina si su ex novio estaba en pareja y Luna contestó con una cuota de ironía: "Sí, con una amiga mía. ¡Besito para los dos!"."No estoy enojada, no hablamos más. Me molestó. Me enteré por los medios, fue sin aviso. Éramos amigas, viajábamos juntas, me escribía para preguntarme bolu. . . de cremas y no me contó. Eso es lo que me molestó", aseguró Silvina. Y agregó convencida: "Es muy difícil remontar una amistad cuando no hay honestidad, es fundamental. Fuimos amigas mucho tiempo".Silvina manifestó que lo único que le molestó fue la falta de honestidad y tener que enterarse por una revista o por la tele. En su momento, le escribió a Vitto para decírselo. "Me dijo que no fue adrede, que no fue con mala intención", comentó.A su vez, le preguntaron a la DJ si cuando estaba con Manu Desrest, Vico pasaba su tiempo con ellos por lo que contestó: "Sí, venía a casa, compartíamos tiempo. Nunca sentí que él estaba interesado en ella, cero. Yo a él no le puedo reclamar nada porque lo dejé a él por otra persona, por el Polaco"."Lo que me queda es ¿desde cuándo ella estaba deseando tener lo que yo tenía? ¡Me 'icardeó'!", sentenció la modelo haciendo referencia a la relación de Wanda Nara con Mauro Icardi, luego de separarse de Maxi López.Finalmente, Silvina reveló que su amiga y su ex comenzaron a salir en Año Nuevo mientras que ella, el 15 de diciembre, se juntó con Vitto y le contó que iba a visitar a la familia de Manu.Además le dijo que lo vio y le agarró nostalgia. "Le cuento eso y a los 15 días lo fue a buscar. Es muy?", disparó la mediática luego de contar que la eliminó de todas las redes sociales.