Trilliza de Oro habló del fallecimiento de su hija

La noticia impactó y generó angustia en los que la quieren. Su hija, tras haber luchado contra el cáncer durante mucho tiempo, falleció. Claramente, al principio, María Eugenia, integrante de las Trillizas de Oro, se llamó a silencio. Eso sí, agradeció las plegarias y los amorosos mensajes de sus seguidores.A poco más de un mes del fallecimiento de Geñi, la cantante habló en el programa que conduce junto a sus dos hermanas: Mañanas nuestras. "Desde que me levanto a la mañana hasta que no vamos de acá yo estoy distraída y el tiempo que tengo que pasar yo, me lo dice mucha gente que ha pasado por lo mismo, es pasarlo lo más sano posible", comenzó diciendo la mujer sobre cómo vive y agregó: "Porque yo tengo tres chicos más, tengo dos nietos por los que tengo que estar bien, que son los únicos dos nietos que tengo. Yo tengo tres hijos que no tienen hijos y tengo que estar bien como abuela para esperar esos nietos que todavía no están, pero van a llegar".Algo nerviosa por la situación, María Eugenia continuó abriendo su corazón y confesó: "No les digo que es fácil, es durísimo, pero yo me acuerdo que cuando se murió el hijo de Mirtha Legrand, ella retomó sus almuerzos un mes después cuando muchos pensaban que no iba a volver. Y yo mirándola dije '¡qué ganas!. Esas ganas de levantarte y el laburo es lo que te ayuda a superar muchísimas cosas. Y eso que nosotros siempre priorizamos la vida familiar nuestra, pero esto me ayuda un montón".