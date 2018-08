Luciano Castro en su máximo esplendor: Video boxeando en ropa interior

Entrenado con @cocotdufour Una publicación compartida de Luciano Castro (@castrolucianook) el 6 Ago, 2018 a las 7:32 PDT

Aficionado al boxeo, deporte clave para mantener su cuerpo tallado, Luciano Castro (43) compartió en Instagram un video que cosechó miles de corazones y comentarios elogiosos. En su rol de modelo de ropa interior masculina, lució su lomazo en su máximo esplendor para una campaña."Entrenando", posteó Luciano. En las imágenes se lo ve a Castro guanteando contra una bolsa compuesta por cuatro neumáticos de camioneta, con su torno desnudo y un bóxer elastizado.En una nota con el sitio, semanas atrás Luciano reflexionaba respecto de sus fotos en cueros: "Me da vergüenza ser noticia por mis fotos en bóxer en Instagram, pero también me da vergüenza salir en cueros en la tele. Hace 20 años me ponen en cueros en la tele. También me da vergüenza estar hoy acá, dando una nota, ¡e hice más de 26 tiras! Tiene que ver con mi personalidad que me pase eso. Para hacer una producción de bóxer lo habré pensando más de 10 veces, después fui, lo hice y prefiero ni pensar qué dirán cuando me vean en calzones, el cuerpo, el bulto. Intenté no pensar en eso para no enroscarme en algo que me da mucha vergüenza. Soy un laburante y todo lo que me pueda generar laburo, lo hago".