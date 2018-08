Griselda Siciliani: "Me he filmado teniendo sexo; me gusta mucho la pornografía"

La picardía y la amistad salieron a escena de la mano de Griselda Siciliani y Jorgelina Aruzzi en PH, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe.Una más dispuesta que la otra a dejar asomar un poquito de su intimidad en televisión, las actrices escucharon con atención cada pregunta y le regalaron divertidos momentos al público."Avancen al punto de encuentro los que se filmaron teniendo sexo", dijo Andy. Y Griselda caminó a paso firme, mientras Jorgelina la miraba sonriendo atrás."Me he filmado (teniendo sexo). Me gusta mucho la pornografía. Hay algo de la imagen, de verse, de ver cómo se ve, que está bueno. Después todo se borra, inmediatamente", dijo la actriz, actualmente filmando la serie Morir de amor, para Telefe."¿Qué hacés con los videos? Después se te rompe el celular y termina todo viralizado", acotó Kusnetzoff, buscando detalles. Fue entonces que Siciliani le puso una pizca de humor a la declaración: "No, creo que con celular no me he grabado. . . Eran tres cámaras, un drone y una grúa", bromeó, antes de hacer un pedido de sinceridad en vivo."¿Puedo decir algo? No me quiero repetir, pero también está Jorgelina", disparó Griselda, haciendo que su amiga de 100 días para enamorarse y Niní en el aire, avance hasta el punto de encuentro y confiese. "Me gusta ver porno, sola. Me gusta ver chicas", dijo Aruzzi, tapándose la cara con las manos.