El asesino de John Lennon le contó a su mujer sus planes dos meses antes

Gloria Hiroko Chapman, esposa del asesino de John Lennon, reveló que su marido Mark Chapman le dijo que iba a asesinar al 'beatle' dos meses antes de cometer el crimen, informa el diario británico The Mirror.Gloria, que ahora tiene 67 años, relató que la primera vez que Mark intentó asesinar al músico no pudo realizar su plan porque el amor que sentía por su esposa se lo impidió e insistió en que había tirado el arma que tenía previsto usar. Pero cuando dos meses después la mujer oyó la noticia de que el legendario músico había sido asesinado al lado de su casa en Nueva York, supo de inmediato que Chapman era el responsable."Sabía que era Mark. ¿Cómo lo sabía? Dos meses antes, Mark había viajado a Nueva York. Llegó a casa lleno de cicatrices, diciéndome que para hacerse un nombre había planeado matar a Lennon. Pero dijo que mi amor lo había salvado", confiesa la mujer, quien, no obstante, no se preocupó cuando Mark planeó otro viaje a Nueva York. "Dijo que había arrojado el arma en el océano, y yo le creí. Pero me había mentido", lamentó.La esposa de Chapman describió aquel día, el 8 de diciembre de 1980, como "una de las noches más oscuras de la vida". "Mi vida cambió dramáticamente esa noche (...) Ahora era la señora Mark David Chapman, la esposa de un asesino, y no de cualquier asesino, sino alguien cuya víctima era conocida y querida por millones de personas en todo el mundo", dijo Gloria, que vive en Kailua, Hawái (EE.UU.).Ahora Gloria espera que después de 38 años tras las rejas su esposo pueda salir de la prisión tras enfrentarse a una audiencia de libertad condicional por décima vez. "No importa cuánto tiempo haya estado Mark en prisión. Yo le esperaré", dijo la mujer. Fuente: (RT).-