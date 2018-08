¡No tienen paz! Nuevo crisis de Wanda Nara y Maxi López en las redes

Wanda Nara y Maxi López no se dan tregua. La botinera se sumó al furor de "Hazme una pregunta" en Instagram Stories. Y cuando una seguidora le hizo una consulta referida a su exmarido, la botinera no dudó."¿El papá de los chicos te pasa plata?", le consultaron. "Nunca, pero no lo necesito tampoco, entonces no hay problema", respondió picante Wanda, madre de Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su matrimonio con el delantero. Pero López no se quedó callado?El flamante jugador de Vasco da Gama también recurrió a sus historias de la red social. Allí, Maxi escribió un mensaje dirigido a su exmujer. "150 mil euros al año para tomar la sopa y seguís comiendo el ossobuco milanese? #maduradeunavez", publicó el delantero, que se separó de Wanda en 2013.