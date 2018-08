Pacto de no agresión: El beso de Flor de la V y Jorge Lanata

Este jueves se produjo la mediación entre Florencia de la V y Jorge Lanata, luego de que el periodista le mandó a una Carta Documento a la comediante por sus polémicos dichos contra él.



El encuentro se produjo en medio de una fuerte tensión entre las partes pero finalizó de un modo "satisfactorio" para ambos. Según contó el periodista Ángel de Brito, ambos "firmaron un acuerdo para no agredirse públicamente y tener una segunda audiencia".



Esto fue confirmado por el propio Lanata al salir del encuentro: "Está todo bien. Fue una charla. Va a haber una nueva reunión", explicó el periodista que aseguró: "Nos saludamos, nos dimos un beso".



"Se calmaron las aguas un poco, por eso nos vamos a volver a ver", expresó el conductor de Periodismo para Todos.



En un móvil con Incorrectas, Fernando Burlando, abogado de Florencia, señaló que el próximo encuentro servirá para terminar de ajustar algunos puntos pendientes. "En la mesa tuvimos oportunidad de intercambiar opiniones. Jorge puedo explicar que fue lo que lo afecto y Flor también habló de una manera muy integra", señaló el defensor, según reproduce el sitio Exitoína.



En relación al buen término del encuentro, Burlando explicó: "Estas cosas normalmente se dan en una mediación. Los dos tomaron una postura muy valiente. Flor tiene una educación que le brota por la piel y Jorge no tomó ninguna medida que la haga sentir mal a ella."



"Cuando intercambiaron opiniones, los dos quedaron satisfechos con las explicaciones", concluyó el abogado quien explicó que explayarán lo ocurrido con un escrito.



La disputa que originó la carta documento



Luego de tildarlo de "discriminador", la conductora arremetió contra el periodista tras enterarse que se había referido, nuevamente, a su identidad de género de manera despectiva.



"Lanata es una persona muy discriminadora, él puede pensar diferente pero no faltar el respeto. Que diga que soy un hombre vestido de mujer sorprende viniendo de un comunicador. Hablamos de violencia y él fomenta la grieta, es lamentable porque los medios educan", lanzó la conductora en una entrevista radial, consultada por su histórico cruce con Lanata por su identidad de género.



Tras las declaraciones de Florencia, las cámaras de Pamela a la Tarde fueron a buscar al periodista, quien terminó diciendo: "No es mujer, es transexual. Pero no me parece ni mal ni bien, es una característica. Lo digo con respeto a los transexuales. Me parece que es un transexual no es una mujer, es un transexual", insistió.



Desde el mismo programa fueron a consultarle a de la V, quien no estaba enterada de las últimas declaraciones del periodista. "Se cansó de Mirko (el hijo de Marley) y ahora viene conmigo. ¿Por qué no habla de lo que tiene que hablar? No habla del Gobierno? viste que fue muy crítico del kirchnerismo pero ahora tal vez está con miedo. Tal vez le tiraron un sobre. . .", respondió.





Luego, la conductora retomó el tema en su programa de Magazine, "Flor de tarde", y lo destrozó. "El señor Lanata, bueh, señor? se ve que estuvo hablando de mí nuevamente. Me enteré de casualidad porque una cámara me paró antes de entrar al canal y me contó que (el periodista) estuvo diciendo cosas de mí", arrancó.



"Lo que pienses de mí me tiene totalmente sin cuidado. Lo que yo pienso de vos es que sos un cagón. Se te cayó la boca hablando de Cristina (Kirchner), del gobierno, no paraste de decir cosas. Ahora el país está a punto de explotar, la gente no tiene para comer, se está quejando, todo está aumentando, el dólar por las nubes, el FMI, tenés muchos temas para hablar ¿y venís a hablar de mí? Hipócrita, se te notan los sobres", comentó el viernes por la tarde en su programa de TV.



"Te pagan y te callás la boca. Eso es peor, ser cagón. Yo tengo mi sexualidad con la frente bien alta. Soy mujer trans con la frente bien alta. Y vos sos un cagón y no hablás de las cosas que tenés que hablar. ¿Le tenés miedo a Macri y al gobierno?", finalizó Florencia.