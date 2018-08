"Amor": La foto que confirma la reconciliación de Viviana Canosa

AMOR! Una publicación compartida de Viviana (@vivianacanosaok) el 31 Jul, 2018 a las 5:35 PDT

Después de siete años juntos y una hija en común, Viviana Canosa (46) y Alejandro Borensztein (59) anunciaron en marzo, no solo su separación en buenos términos, sino que ya habían firmado el divorcio.Pero el tiempo pasó y reaparecieron las ganas de volver a darse una oportunidad. "Amor", escribió Canosa en Instagram junto a una postal en blanco y negro abrazada a Alejandro, dejando poco lugar a las dudas.En diálogo con el sitio Ciudad, Canosa confirmó la reconciliación y compartió el momento de felicidad que vive con el periodista, papá de su hija Martina (5): "¡Confirmadísimo! Hace un mes y medio que nos reconciliamos", expresó con la felicidad de quien apuesta con todo a los sentimientos más profundos."En realidad creo que nunca nos separamos, esa es la verdad. El amor siempre estuvo, está y estará. Me hizo una declaración de amor muy importante y está todo mejor que antes. Somos muy felices", reflexionó Viviana.Y contó a por qué decidió hacer pública la reconciliación: "Ayer me vieron en la radio besándome en la puerta, ahí me empezaron a llamar todos, incluidos mis compañeros. Yo pensé que no nos estaba viendo nadie y sí... Así que me cargaron mucho cuando subí al estudio. A partir de ahí dije '¿para qué ocultarme si está todo más que bien?' La verdad es que no voy a jugar a las escondidas"."La foto que subí de él abrazándome es como somos nosotros", definió sobre este presente que la vuelve a unir a Alejandro.