La advertencia de Carla Peterson que originó una catarata de críticas

Espectáculos Amalia Granata publicó un impactante dibujo contra el aborto

Si Søs Pro Vida aborto clandestino, no me sigas en las redes. Evítame el trabajo de tener q bloquearte. Atentamente. ? — carla peterson (@carlapetersonA) 30 de julio de 2018

El debate por la despenalización de aborto está cada día más polémico y agresivo. Y las redes sociales son la máxima expresión de esto, como cuando Amalia Granata publicó una impactante imagen de un bebé ahorcado por un pañuelo verde.Por esta razón, la protagonista de 100 Días para Enamorarse puso un particular mensaje en las redes, y sus detractores salieron a tildarla de intolerante. "Si Søs Pro Vida aborto clandestino, no me sigas en las redes. Evítame el trabajo de tener que bloquearte. Atentamente", escribió Carla.La catarata de críticas, centradas en la actitud de la esposa de Martín Lousteau de bloquear a la gente que piensa distinto a ella, fue tan grande que provocó un nuevo tuit de Peterson: "hubo suelta de trolls".