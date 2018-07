A ocho meses de haberse separado, afirma: "Estoy feliz soltera y como asexuada"

Fue una relación intensa, de muchos años. Para sorpresa de todos, Jujuy Jiménez, sin haber dado indicios previos, comunicó que ya nada tenía que ver con el Pelado López. Se dedicaron un tierno mensaje de despedida a través de sus redes sociales y les explicaron a sus seguidores que entre ellos estaba todo bien.A ochos meses de haberse separado, él volvió a apostar al amor con la productora de su programa. Lejos de llamarse a silencio, la modelo no dudó en expresar su sentir. Por primera vez, hizo una confesión con respecto a los vínculos amorosos que dejó a todos con la boca abierta. ¡"Estoy soltera y feliz estando soltera. Estoy re bien así. Muchos me preguntan si tengo algún candidato, si estoy de novia. . . ¡cero! Y tampoco en búsqueda de nada. Me llama la atención que tampoco tengo ganas ni de que me digan cosas lindas, ni nada. Estoy como asexuada", reveló en diálogo con la Previa del Show.