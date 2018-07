Verónica Ojeda: "Maradona no ve a Dieguito Fernando hace dos años"

En diálogo con "Bien Arriba", la madre de uno de los hijos de Diego Maradona recordó el lapso de tiempo de su ausencia como padre.



En los últimos años, Diego Maradona encontró, en parte, la forma de relacionarse con sus hijos menos con uno, Dieguito Fernando. En Bien Arriba, el programa de Carlos Monti en Radio 10, Verónica Ojeda confirmó que, a pesar de que el ex futbolista se encuentra en el país, todavía no vio al menor.



"No lo vio a Dieguito Fernando. Estoy esperando que llegue Matías Morla (abogado de Diego) para combinar con él y arreglar el encuentro. No sé nada de la vida de Diego", confirmó.



La mediática recordó el extenso lapso de tiempo en el que Diego no vio a su hijo menor: "Dieguito sabe que su papá está en Argentina. No le dije 'viene tal día', porque no lo sé. No tengo contacto con nadie, excepto el abogado de Diego. Decidimos que sea así. Hace dos años que no lo ve. Dieguito tiene cinco años. La única que siempre está presente en la vida de Dieguito es Gianinna".