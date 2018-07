Canaletti reveló por qué regresa a la conducción de "Cámara del crimen"

Ricardo Canaletti regresa a la conducción del ciclo policial "Cámara del crimen", del cual se despidió momentáneamente en septiembre del año pasado. Además, estará los fines de semana en TN junto a Dominique Metzger.



Sobre su regreso al frente de "Cámara del crimen", Canaletti comentó: "Estoy muy contento. Cuando me despedí dije que es un impasse y ahora el impasee se terminó. En ese momento tenía algunos problemas de salud y estaba muy cansando. Comenzaba Meta data, un programa de cuatro horas diarias de noticiero, que te requiere mucha atención y tenés que estar al ciento por ciento. Por eso se me hacía muy complicado sostener el ritmo".



"Cámara del crimen también te exige mucho. En un momento decido abocarme de lleno en el nuevo proyecto que era Meta data, que fue una experiencia extraordinaria. Fue mi primera conducción en un noticiero. Estuve tres años al frente de Cámara pero Meta data fue mi primera experiencia como conductor de noticiero, siempre estuve como columnista", añadió el periodista en diálogo con el sitio Primiciasya.



"Meta data fue un noticiero bárbaro que se afianzó en la tarde y realmente nos fue muy bien. Después se fue Florencia Etcheves y llegó Paula García y todo siguió funcionando igual. En su momento dejé Cámara del crimen por ese motivo, por exceso de trabajo y no exigir tanto el físico, pero lo dejé momentáneamente, lo dije claramente cuando me despedía".



Y siguió: "Me dio mucha experiencia y entrenamiento con el tema de los noticieros. Ahora llega una nueva propuesta que me seduce mucho que es de los fines de semana con una amiga como Dominique, con la que espero mantener el éxito que tiene el noticiero. Estoy muy contento. Un poco ansioso por empezar. Sé que los fines de semana es otra cosa, un poco más distendido".



Y aclaró: "Mi despedida de Cámara del crimen era un impasse, un descanso, pero el descanso ya terminó. Ahora tengo el tiempo suficiente para prepararlo bien. No se va ir nadie, van a seguir Nacho (González Prieto) y Sebas (Domenech), vamos a estar todos, ellos como columnistas y yo conduciendo. El programa no va a perder sus secciones, sigue todo igual".



"Además me incorporo como columnista en el programa de Nelson Castro los miércoles, jueves y viernes. Haré algún aporte en Telenoche también. Estoy entusiasmado, son siempre nuevos desafíos y los desafíos estimulan y sobre todo en el periodismo. Va a ser una nueva gran experiencia, ahora se me presenta este desafío de los fines de semana", finalizó.