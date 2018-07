Darín: "Estoy mejor y esperando que el tiempo ponga las cosas en su lugar"

"Lo viví muy mal, como toda vez que cualquier ser humano se ve puesto en una situación de escrache. Ahora estoy mejor y esperando que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Confío en que en algún momento se sepa qué pasó", dijo el actor, luego de que el mes pasado su compañera en la obra de teatro "Escenas de la vida conyugal" lo tildara de "maltratador".



El actor se pronunció así en declaraciones al canal TN, en medio de una nota promocional de su nueva película "El amor menos pensado", en la que comparte cartel con Mercedes Morán.



También, Darín agregó que este tipo de situaciones seguramente van a influir en las escenas de próximas películas, series o novelas: "Yo supongo que todo esto va a terminar modificando el comportamiento de los actores. Yo me dediqué a ser muy cuidadoso con mis compañeros, siempre", acotó.



"Recuerdo muchos casos que no tomaron notoriedad y estaban entre 'las reglas del juego'", analizó, al tiempo que sostuvo que "cada vez que un actor tiene la necesidad de crear una escena de alto voltaje, debe ser el encargado de cuidar a su compañera".



Sin aclarar el motivo de la polémica por la cual Bertuccelli lo criticó, señaló: Hay que respetar los acuerdos, si dos actores en una escena determinada acuerdan hacerla de una manera, así debe hacerse".



El mes pasado, en una entrevista televisiva la actriz sacó a la luz un cuestionamiento a Darín pero sin dar mayores precisiones sobre lo sucedido: "Me humilló terriblemente. Él me pedía disculpas cada vez que ocurría algo, pero después volvía a suceder", sostuvo Bertuccelli en aquella oportunidad sobre cuando trabajaron juntos en la obra teatral.



Tras esas declaraciones, Darín había dicho: "Nunca la maltraté. Tuvimos desinteligencias normales entre compañeros de trabajo".