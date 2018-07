"Me han llegado invitaciones para salir tanto de hombres como de mujeres"

Si de algo sabe Brenda Gómez (29) es de tenacidad. De esfuerzo. De entrega. Comprometida con su rol dentro del equipo Verde de Combate, sufrió un esguince doble de tobillo y rodilla, pero siguió dando pelea. "Jugué lesionada la segunda mitad de la temporada. Sé que fue una inconsciencia de mi parte, dejé de lado el tiempo de reposo que debía cumplir y mi recuperación, me estribé la rodilla y el tobillo y volví a jugar pese a estar lesionada", explicó la tercera de cuatro hermanos, nacida y criada en Ezeiza. Y aquel esfuerzo tuvo su recompensa. "Gané tres campeonatos en Combate, y este es mi primer título como campeona absoluta", dijo emocionada.-Cuando llegaste a Combate no fuiste bien recibida por todos y terminaste siendo la capitana. ¿Te pasa en la vida eso de dar vuelta situaciones impensadas?-Yo soy una persona que en la competencia y en el certamen me querés o me odiás, defiendo mucho la camiseta que me pongo, siempre respetando al equipo rival porque pasé por ambos, por eso es que también tengo el cariño de los fans de ambos colores. Al segundo mes de la temporada ya era la subcapitana, y el último mes fui elegida capitana. Creo que no había nada que revertir, simplemente luchar por sacar al equipo campeón, tener la cabeza puesta en ese objetivo, sumar y ganar el campeonato. Afortunadamente logramos conseguirlo.-¿Qué encontraste en Combate, más allá de fama?-Metas, aprendizaje, crecimiento y una segunda familia. Combate, aparte de ser un programa de competencia deportiva, nos enseña y nos forma en otros aspectos artísticos, como el canto, el baile y la actuación, lo que es muy positivo para el medio televisivo, ya que no todos los ingresantes son artistas. Nos forman integralmente, no conozco otros programas que den esas herramientas a los participantes.-Cuando dejes de estar en Combate, ¿para qué lado querés que vaya tu carrera?-En Combate terminé confirmándome a mí misma que los medios me gustan, era un sueño que tenía desde chica. Es un trabajo que hago con placer. Me gustan la televisión, la actuación y la radio. También la conducción y la locución. De todas maneras, hoy estoy enfocada en el programa. Me gusta y cuido mucho mi trabajo.-¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta?-Estoy muy conforme con mi cuerpo, aunque siempre busco estar mejor, pero podría decir que la cola y el abdomen.-¿Cuál es la que menos te gusta?-Sinceramente estoy muy conforme conmigo misma y con mi cuerpo, no hay una parte de mí que no me guste.-¿Qué es lo que más te piropean?-La cola (risas).-¿Tenés hecha alguna cirugía?-Sí, las lolas.-¿Te operarías algo más?-No, estoy muy conforme con mi cuerpo.-¿Qué no te tocarías jamás?-La nariz y la cola, ¡nunca!-¿En las redes se te lanzan por igual hombres y mujeres? ¿Qué te dicen?-Sí, me han llegado invitaciones para salir tanto de hombres como de mujeres. Me dicen piropos, algunos me escriben poemas y a veces cosas irreproducibles.-¿Qué es lo que más te sorprendió de ser conocida?-El ver cómo rápidamente van abriéndose puertas y ofertas laborales. Y los fans, que es de lo más lindo que me dio Combate. Gente que te dedica todo su cariño, tiempo, y que te apoya en todo momento.-¿Cuáles son los beneficios de ser conocida?-Hay de todo tipo. Hay una mayor tendencia al surgimiento de más y nuevas propuestas y proyectos laborales y una mayor facilidad de dar a conocer lo que uno hace o quiere comunicar. Y en lo material, obsequios de productos de distintas marcas de rubros diversos, como indumentaria, estética, restaurantes y demás, y también invitaciones a eventos de todo tipo, como recitales u obras de teatro.-¿Qué hacés con el dinero que ganás? ¿Ahorrás? ¿En qué gastás?-El dinero de los premios por los campeonatos ganados y por el título de campeona absoluta lo ahorro, y mi sueldo mensual lo uso para los gastos de mi vida, mi día a día.-Hace un tiempo dijiste que estabas con alguien. ¿Ya es tu novio? ¿Es alguien conocido?-Me divierte el misterio. Sólo puedo decirles que no es conocido y que venimos bien.-¿Tenés relación con Laurita Fernández?-No tenemos una relación fuera del canal, pero es una persona que aprecio y admiro mucho. Tenemos muy buena relación laboral. Es divina y tiene una energía muy positiva.-¿Te gustaría que tu carrera tomara un rumbo similar al de ella, que está en radio, en teatro y en tele?-Como gustar, me encantaría. Creo que a casi todos los que estamos en el programa nos gustaría tener un rumbo laboral similar, pero todo a su tiempo, si se tiene que dar se dará. Aún me estoy desarrollando y aprendiendo cada día más. Lau tiene un talento incomparable.-Si tuvieras inmunidad por un día, ¿a qué famosa le robarías el novio?-Respeto mucho las relaciones ajenas y nunca le robaría el novio a nadie. Pero bueno, si esa es la pregunta. . . a Victoria Beckham.