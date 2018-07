Luisana Lopilato dio detalles de su dieta durante el embarazo

A pocos meses de ser mamá de una nena, fruto de su amor con Michael Bublé -con quien ya son padres de Noah y Elías-, la actriz Luisana Lopilato compartió una lista de tips y consejos para seguir durante el embarazo y mantener una alimentación equilibrada, sin temerle a ciertos alimentos.En primer lugar, Daniela, su hermana nutricionista, aclaró que "estar embarazada no significa que haya que comer doble. No hay que comer mucho más, sino comer mejor, siguiendo una dieta variada y completa" ya que "el exceso de peso de la futura mamá puede acarrear complicaciones en el embarazo y en el parto". Tal como indicó, "siempre es mejor comer porciones pequeñas varias veces al día en vez de comidas abundantes" con el fin de favorecer la digestión y combatir la pesadez y la acidez de estómago típica del embarazo.La lista incluye el consumo de frutas y lácteos descremados, tomar agua, comer pescado y huevos siempre bien cocidos. En la lista de cosas a evitar ubicó la sal en exceso, la ingesta de café e infusiones, el vinagre y las grasas saturadas, y azúcares.- Consumir como colaciones frutas frescas o lácteos descremados, extendiendo así de 4 a 6 las comidas diarias.- Tomar la cantidad de agua suficiente.- Pescado: Comer de 2 a 3 veces por semana bien cocido ya que no se recomienda el consumo de pescado crudo. Son fuente de ácidos grasos esenciales importantes en el embarazo.- Huevos: siempre bien cocidos para evitar el riesgo de salmonella.- Evitá agregar demasiada sal a los alimentos a la hora de cocinarlos.- Cociná a la plancha, al horno, al vapor, al wok y usar rocío vegetal para dosificar la cantidad de aceite.- Llená por lo menos la mitad del plato con vegetales de todo tipo y color y combinalos con cereales y legumbres, para mejorar el aporte proteico. OJO!! Las verduras de hojas verdes siempre tienen que estar bien lavadas.- El mejor postre siempre es fruta, solas con su cascara o en ensaladas, gelatinas, compotas, etc.- Consumí carnes de todo tipo, lácteos, legumbres y frutos secos, por ser alimentos ricos en hierro y en calcio.- Consumí cereales, legumbres e hidratos de carbono por su aporte de fibra y energía.- Reducir el consumo de comidas con alto contenido de grasas saturadas, y azúcares. Resérvalas para situaciones especiales como salidas, cumpleaños, reuniones, etc.- Reducir el consumo de café e infusiones.- Usá limón en lugar de vinagre para condimentar las ensaladas. Es mejor para la absorción del hierro