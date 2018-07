? Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 15 Jul, 2018 a las 1:35 PDT

? Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 15 Jul, 2018 a las 1:35 PDT

Jimena Barón está pasando por una nueva etapa en su vida profesional y amorosa: será parte de esta temporada del "Bailando" y está en una relación con Rodrigo Romero, el actor que interpretó a Rodrigo Bueno en la película del cuartetero."Marcelo (Tinelli) tiene ganas de que este "Bailando" sea más familiar, sin tanta cizaña. Quieren hacer algo más liviano. O al menos al principio te dicen eso y después te la dan. Si quieren hacer algo para toda la familia, yo en lo particular, amo bailar y me pusieron un equipo que es lo mejor que había. La rompen", señaló en "Nosotros a la mañana"."Rodrigo (Romero) ya sabe. Tiene que haber fuego con el bailarín, una química. Que digas ¡guau! Que se toquen, que se besen, que se giren. . . apasionados. ¡Qué le va a dar celos si hizo una película en la que tuvo sexo con 68 mujeres. Yo fui la número. . . 67!"."Yo no estaría con nadie que no me guste en la cama. Ni soltera ni en pareja. Se sabe que soy una mina muy sexual y no estaría con un zopenco que no me atienda bien", contó.También habló de la ex de su pareja: "No importa cómo me caiga. Jamás voy a hablar de ella porque es la mamá de los hijos de Ro y no me metería a hablar de ella".