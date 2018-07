Mónica Farro publicó "por error" una foto de ella y de su pareja, Leandro Land, mientras intimaban.



"Estaba tuneando la foto con corazones y estrellitas, y ese rojo que se ve en la foto. Me gustan las aplicaciones e historias de Instagram y por eso hice varias ese día. Me las guardé pero esa se ve que la envié", contó la uruguaya.



Y agregó: "Cuando me escribe alguien por la foto me di cuenta. Por eso la bajé porque a esa foto no la quería subir. Debe haber estado menos de un minuto publicada. La foto que circula fue capturada a los 16 segundo de mi publicación".