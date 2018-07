¿Romance en puerta?: Las charlas "tántricas" de Moria Casán y Javier Milei

El excéntrico economista Javier Milei viene sorprendiendo desde hace días. Más allá de la situación del país, exhibió su costado más íntimo y habló de sexo tántrico en cuanto programa de televisión visitó.



Sin embargo, desde el momento en que Milei fue a Incorrectas, el programa de Moria Casán en América, algo cambió. Y es que el economista quedó deslumbrado con "La One" y ella con él.



Tan enganchados están que ambos mantienen conversaciones telefónicas a diario y, según contó la diva: son charlas tántricas. "Tenemos una gran conexión neuronal, puede ser que llegue a incorporarse como un "incorrecto", que venga al programa a hablar distintos temas", expresó Moria.



"A mí la gente que es inteligente me puede, de lo neuronal se puede pasar a lo sexual hablando por teléfono. Me llama todas las noches y tenemos una conversación tántrica", agregó Casán.



El viernes, Milei le habló a la diva en Intrusos -ya que ella se encuentra en reemplazo de Jorge Rial-. "Hay una gran amistad. Pareciera que nos conocemos de toda la vida", explicó él, con una sonrisa de enamorado y un poco ruborizado.



"Me encontré con un ser humano formidable, muy inteligente y con una sensibilidad fascinante", explicó Javier y señaló: "podemos ser muy grandes amigos".



Por último, Milei sostuvo que Moria "es una mujer espectacular" y que "es una inversión rentable. Es mejor que un bitcoin que nunca cae. Sos una reina", le dijo.

