Oriana Sabatini se fue a Italia con Paulo Dybala y estalló Catherine Fulop

Paulo Dybala y Oriana Sabatini ya no esconden su relación. Luego de pasar unas vacaciones en Córdoba en donde la joven cantante conoció a la familia del futbolista, ahora los tortolitos están rumbo a Italia, en donde darán un paso mayor en la relación: probarán la convivencia.En las últimas horas, Oriana y Paulo compartieron imágenes en Instagram desde el aeropuerto de Ezeiza y arriba del avión ya rumo al Viejo Continente. Sin embargo, la que confirmó la noticia fue Catherine Fulop, que un poco reticente a la idea, le contó sus sensaciones de esta relación a "Agarrate Catalina" por la Once/Diez."Ahora decidió irse un tiempo. No estoy preparada, de ninguna manera. Estoy que lloro, ya le boicoteo esa relación. ¡Me escucha Oriana y me mata!", dijo Catherine con humor, pero también preocupada en su rol de madre. "Porque ella decidió irse un tiempo para allá y creo que se va a quedar bastante tiempo más", contó según publicóFulop también dio detalles de cómo tomó la noticia su marido, Osvaldo Sabatini: "Ova y yo tenemos el corazón en la mano... ella decidió irse un tiempo para allá, hasta que venga porque tiene una gira en Argentina. Pero cuando lo planteó hubo algo en mi corazón que dije 'wow'... Pero uno tiene que soltar, es la vida de ella".De todas maneras, la actriz venezolana aclaró lo que le produce ver a su hija mayor feliz: "A mí me gusta que ella viva esta historia, me parece una hermosa historia porque son dos bellas personas. Oriana lleva responsablemente su carrera, y él también. Se merecen vivir esta historia".Por último y pese a la resistencia maternal que mostró en la entrevista radial, Catherine le hizo un guiño a su nuevo yerno: "Lo veo como alguien muy maduro, respetuoso. Él planteó que nos quería conocer. La charla fue maravillosa".