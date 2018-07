Actor entrerriano, en El Marginal 2: "Es un proyecto increíble, maravilloso"

Se estrenó El Marginal 2 por la TV Pública. Y, con picos de 11 puntos de rating según cifras extraoficiales, tuvo mucha repercusión.



En un capítulo en el que no faltó la violencia carcelaria, con tiros, golpes y mucha sangre, la escena más fuerte fue la que protagonizó Esteban Lamothe (41). Su personaje -Patricio, alias "El Doc"- fue violado por "Vato, el líder de Sarandí", personaje que encarna el actor entrerriano, Luciano Farías, supo Elonce.



Luciano Farías tiene 32 años, es de Concordia y hasta los 17 años vivió en la ciudad entrerriana. Según contó a Elonce, cuando terminó la secundaria se fue a Rosario y allí vivió durante un año; mudándose luego a Buenos Aires, donde a los 23 comenzó a estudiar teatro.



La llegada de la propuesta para trabajar en "El Marginal" se dio en un momento en que ya no esperaba ser convocado. Sin embargo, no sólo participó, sino que, según contó, su personaje es uno de los que se podrá distinguir entre los demás y la experiencia resultó enriquecedora.



"A El Marginal llego por un casting que hice en septiembre de 2017. Me enteré por una búsqueda que hicieron en redes sociales, mandé material, me llamaron para el casting y en enero, cuando pensé que había pasado todo y no me habían llamado, me convocaron", contó a Elonce.com.

Asimismo, dijo: "Estoy contento, emocionado. Es un proyecto increíble, maravilloso, con un equipo fantástico, desde lo artístico, técnico, en la producción, es muy impresionante. Estoy feliz de estar ahí y de apostar con mi parte en el Marginal".



Reconoció que la serie "tiene una potencia y escenas muy impactantes, hay muy buenas escenas, guiados y dirigidos por `grosos`, como Adrián Caetano y Alejandro Ciancio, que manejan `el timón del barco".



Consultado respecto a cómo pegó, la serie en la gente, aseveró: "Se muestra la realidad de cómo se vive ahí, sus realidades y se muestra la intensidad adentro, pero de ambos lados, tanto con los presos, la policía, el director de la penitenciaría".



Dijo que al grabar se produjo una inmensa "relación de fraternidad. Uno en las sesiones de grabación se establece una hermandad de mucha confianza, pasión por lo que se hace y mucho compromiso, por parte de todos". La serie El Doc es un médico que está detenido por un crimen que no cometió. Y sufre la violación justo antes de que se desate una dura golpiza al personaje interpretado por Claudio Rissi.



En el arranque, Lamothe se lució con su actuación. Hizo todo creíble. Sobre el final del capítulo, más allá de que había sido humillado y ultrajado por el entrerriano Luciano Farías, antepone su condición de médico y le ofrece sus servicios a un compañero de reclusión. Vato, el líder de Sarandí El entrerriano Luciano Farías interpreta uno de los personajes nuevos y, en su participación, tendrá mucha interacción con el protagonista. "Mi personaje, que se llama Vato, tiene mucha interacción con Patricio, que es el que hace esteban Lamothe", comentó y anticipó: "Nuestra banda, que es la de Sarandí, tiene interacción con él", dijo y agregó que "fue un compañero muy generoso a la hora de hacer las escenas, me dio libertad para poder crear y eso está bueno. Tanto Esteban como los otros actores, que son reconocidos, fueron muy generosos".Elonce.com.