Barbie Vélez celebró su primer año de amor con Lucas Rodríguez

Lejos de los conflictos y de la exposición mediática, Barbie Vélez (24) logró mantener su romance con Lucas Rodríguez (24) en el ámbito de la privacidad, más allá de alguna que otra muestra de amor en las redes sociales.



Súper enamorada del hijo de Fabián Rodríguez, quien fuera esposo de Nazarena Vélez, la actriz celebró su primer aniversario juntos con una divertida publicación en Instagram Stories.



"Un año con este bombón; ojalá no me corte después de este video", escribió Barbie, y en las imágenes se lo ve a Lucas filmándose mientras baila animadamente.



Decidida a blanquear la relación, la hija de Nazarena explicaba sobre el comienzo de su noviazgo con Lucas, con quien comparte la hermandad de Thiago Rodríguez: "Empezamos a salir en julio de este año (2017). Desde abril nos veíamos seguido y un día me invitó a tomar unos tragos, una especie de cita, y se declaró... Estoy feliz, nunca me enamoré así".