Reconciliados otra vez: Morena Rial volvió con su ex novio

Juntos otra vez. Facundo Ambrosioni le dedicó una declaración de amor a More Rial y confirmó la reconciliaciónSin más especulaciones ni pistas que seguir, el jugador de Temperley le puso fin al misterio y compartió una foto de la pareja en Instagram junto a unas dulces palabras sobre su reconciliación: "Si dos personas están destinadas a estar juntas, se encontrarán al final del camino, aún tras mil tropiezos", escribió el joven."Ser una pareja perfecta no significa no tener problemas, sino saber superarlos Juntos. Vamos por más, mi amor. Te amo y juntos por siempre", se lee en otro posteo, como quien desliza los posibles motivos que desencadenaron la abrupta separación.Luego de que la publicación cosechara varios corazoncitos y cálidos posteos de sus seguidores, Morena -que también hizo las paces con su papá- respondió con un romántico comentario: "Te amo para toda la vida, amor mío. Juntos para siempre".