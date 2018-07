"Yo sé todo, pero Oriana no deja que hable de nada, pero se mandaron como unos mensajes virtuales confirmando todo. ¡Es muy guapo!", dijo Catherine Fulop cuando, en Cortá por Lozano, le preguntaron por el romance de su hija con Paulo Dybala.Cathy contó que ya lo conoció personalmente, que es amoroso y que ya fue a comer a su casa. En cuanto a si Ova lo aceptó o no, Cathy puso cara de "duda" y dijo: "Hay algo como que le molesta? le da bronca que el chico juegue tan bien al futbol, como él jugando es bueno, no lo soporta, eso va a ser muy fuerte", contó.Y luego, cuando le preguntaron si le daba miedo que su hija se fuera a vivir al extranjero, ella respondió: "Voy a boicotear a eso".