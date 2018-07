Acusaron a Jimena Barón de cosificar el cuerpo femenino y se armó

Si a mi me pagaran por estar desnuda viviría de rentas y no tendría que laburar. No comparto en absoluto tu concepto de libertad y cosificación. No soy el ejemplo de la que tuvo suerte en la "lotería de genética" me rompo el lomo entrenando xq quiero y me hace bien, lo disfruto! https://t.co/c0fjgpxosK — Jimena Baron (@baronjimena) 14 de julio de 2018

Jimena Barón fue muy criticada por un posteo que realizó hace algunos días en el que se mostró sin filtros fotográficos en defensa de Wanda Nara. Desde el blog Mujeres que no fueron tapa, le escribieron una carta como "influencer" en la que cuestionan su análisis entorno al cuerpo femenino. Lejos de aceptar algún punto expresado, la cantante salió a defenderse en Twitter en un tono de enojo.La semana pasada, la modelo compartió una foto en tanga para mostrar la celulitis de sus muslos, en apoyo a Wanda Nara que fue criticada por una imagen en la que se la puede ver sin retoques digitales. La cantante acompañó la imagen con un texto en el que analiza la problemática de la exposición y los estereotipos de belleza."Recuerden que seguiré jugando a subir las fotos más lindas pero también recuerden que éste es mi qlo bajo la fucking DICROICA y lo amo también (de hecho fíjense que la pierna de la izquierda que está más a oscuras sale más perfectita)", fueron algunas de sus reflexiones que compartió en InstragramDesde el blog mujeresquenosalieronentapa.com, enviaron una extensa carta a las "influencers" en la que nombran a Barón. En el texto, se puede leer algunas reflexiones como esta: "Gracias por la honestidad de la foto sin filtro de tu cuerpo semidesnudo, pero cada vez que vos expones tu cuerpo como una cosa, a la opinión y el comentario, contribuis a la construcción de la cosificación de las mujeres. ¿Sabés las consecuencias? Las cosas no son personas. A una cosa se la puede quemar, destruir, aplastar, perforar, penetrar. No es liviano ni es gratis para nosotras, probablemente tampoco para vos". La carta completa.Sin lugar a la autocrítica, la modelo se despachó en Twitter con varios posteos al respecto. "Vengan a criticarme el día que yo aconseje que no coman, o q coman poco, o q pesen tanto o me ría de alguien. Yo morfo como un toro, como sano, entreno como un puma y todo ese combo, además de haberme cambiado mucho el cuerpo, me hace sentir fuerte y llena de energía. Y lo malo?", escribió, entre otros mensajes.