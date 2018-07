Sol Pérez reveló una particular obsesión y habló de su atributo

Cuidado personal

Sol Pérez estuvo en la mesa de Mirtha a quien le reveló una particular obsesión que desarrolló hace un tiempo. También contó cómo cuida sus dientes y descartó haberse sometido a una cirugía en su cola.En el programa de Mirtha Legrand, la vedette se confesó: "Nunca me había pasado, era super desordenada cuando vivía con mi mamá", comenzó a contar Sol."Desde que vivo sola, si te sentás en mi cama, después tengo que cambiar las sábanas", agregó pero no es la única conducta de este tipo."Si me pierdo una actividad, la tengo que empezar 'y cuarto o y media?' no puedo empezar a las 18:08", aseguró sobre su tema con los horarios. "Me pasa cuando estudio o voy al gimnasio, de lo que soy fanática", le dijo a la conductora, según publica el sitio oficial de El Trece.La modelo también se refirió a su aspecto personal. "¡Qué dientes blancos que tenés!", le comentó Mirtha. Ella sonrió y reveló: "¡Uso unas banditas!", confesó la vedette. "No pasamos el chivo porque no da", afirmó y agregó que son unas piezas que se aplican sobre las piezas dentales durante unos 30 minutos.En otro tramo, Mirtha le preguntó: "¿Esa colita es natural?". "Sí, sí, es natural. Mamá tiene una parecida así que...", le respondió Pérez.