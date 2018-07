"Siempre tenés a alguien cercano que haya abortado", manifestó Romina Gaetani

Que sea ley Camino al #8A Una publicación compartida de Romina Gaetani (@rominagaetani) el 6 Jul, 2018 a las 12:48 PDT

Romina Gaetani se declaró abiertamente feminista y a favor de la ley de legalización del aborto. La actriz de "Simona" habló de la lucha de las mujeres, cómo lo vive y qué sucede en los ámbitos sociales y laborales luego de definirse en una postura.Muchas mujeres nos estamos quedando sin trabajo por abrir la boca. Muchas se quedan sin trabajo por expresar que algo es misógino o que no es necesario. Te tildan de complicada y no te llaman más, te bajan de trabajos. Nos tienen miedo a las mujeres en este momento", indicó en un ciclo radial.En cuanto a su vida personal, consideró: "Estoy en un momento de ebullición, bisagra, histórico, de mucha felicidad. Ahora parece que las mujeres cuando tenemos 40 ya somos viejas. Me parece patético. Hoy no podés tener un par de kilos de más porque sos maltratada. Las mujeres somos las primeras en levantar el dedo y es una mentalidad pelotuda. Dejemos nuestros cuerpos en paz".Sobre la legalización del aborto, en tanto, sostuvo: "La discusión se reduce a que sea legal o clandestino, va más allá de la opinión moral o religiosa: todo lo clandestino está mal y va a suceder igual".Y al ser consultada sobre si tuvo una experiencia con el aborto, indicó: "Siempre tenés a alguien cercano que haya abortado, sucede todos los días. Se dice que es traumático y es según la mujer, hay algunas que sienten alivio, algunas no saben cómo vivir su vida, imagínate cómo ser madres".