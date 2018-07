Mica Viciconte confesó qué es lo que más la seduce de Fabián Cubero

#Entrenamiento #villaolimpicavelezsarsfield ?? Una publicación compartida de Fabian Cubero (@fabiancuberooficial) el 22 Feb, 2018 a las 8:45 PST

Son muchas las razones por las cuales Mica Viciconte (29) se enamoró de Fabián Cubero (39), aunque hay detalle en particular del capitán de Vélez que sedujo muchísimo a la ex Combate. En pareja desde septiembre, Mica y Poroto tienen una relación súper consolidada en la que incluso se animan a salir juntos y en público con Indiana (9), Allegra (7) y la pequeña Sienna (3), las hijas de Cubero fruto de su matrimonio con Nicole Neumann (37).En cuanto al terreno íntimo de la pareja más polémica de la farándula, Viciconte se confesó en una nota radial y reveló qué es lo que más la excita de Poroto: "A mí me gusta mucho el hombre tatuado. Me gustan sus brazos tatuados, podría ser que eso sea lo que más me calienta de él". Esto, claro está, dejando de lado las virtudes del futbolista en cuanto a su conocida simpatía, facha e inteligencia.Son varios los tatuajes que Cubero tiene en su cuerpo, como por ejemplo las fechas de nacimiento de cada una de sus hijas en su brazo. Por otra parte, también tiene la frase "apreciar la vida" en idioma francés, nada menos que en la pelvis.Eso, sin contar los tribales que lleva en el resto del brazo derecho, o el búho que luce en sus biceps izquierdo, o la cruz enorme que tiene tallada en su espalda.