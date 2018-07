Belén Francese se sumó a la polémica por las colas de las famosas

Que esta PAVADA MORTAAl que se "solidarizan" por un CULO.!??? Y además de culo, millonario. Después la que habla boludeces soy yo. Y quién se solidariza con la gente más necesitada y todo el caos q pasa en nuestro país. — Belen Francese (@belufrancese) 13 de julio de 2018

La publicación de las fotos de Wanda Nara (31) en bikini junto a Mauro Icardi (25) dejaron al descubierto la belleza natural de la mediática, y abrió el debate respecto de los excesos en el uso del Photoshop y los cuerpos reales. Así es que las redes sociales se dividieron entre quienes criticaron a Wanda, los que se "solidarizaron" con Wanda, reivindicándola como mujer muy bella, que además dio a luz a cinco hijos.Así, luego de que Oriana Sabatini afirmara en Instagram que "no debería ser noticia tener celulitis", o Paula Chaves que reflexionó "dejemos de exigirnos tanto", Belén Francese (34) se metió de lleno en la polémica desde Twitter. "¡¿Que es esta PAVADA MORTAL que se 'solidarizan' por un CULO?! Y además de culo, millonario. ¡Después la que habla boludeces soy yo. ¿Y quién se solidariza con la gente más necesitada y todo el caos que pasa en nuestro país?".En tono hilarante, Belén completó: "No lo puedo belive (N del R: creer)". Como Jimena Barón también había mostrado su cola sin trucos estéticos, una usuaria se lo recordó, pero Francese aclaró: "Hable del título de una nota. No hablo de las personas q son dos divinas. Relax".