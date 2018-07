Ganó "El Rosco" y se llevó más de un millón y medio de pesos

Tras 64 programas

Chile y España

¡Diego ganó El Rosco! "Un millón trescientos mil pesos se lleva nuestro campeón", anunció Iván de Pineda en la última emisión de Pasapalabra."Las lágrimas de nuestro archi, mega campeón", siguió el conductor al ver la emoción del participante."Quiero agradecer a todos, a la producción, a los técnicos, a vos, a los choferes. No me queda más que agradecer a todo el equipo de Pasapalabra. La experiencia es impagable", dijo Diego.Y luego le dedicó el triunfo a su pareja: "Un beso a Marcela, mi sostén y quien siempre me dijo que no bajara los brazos. Marce, te amo".Horacio Moavro fue el primer gran campeón de "Pasapalabra" en junio de 2016, al completar correctamente las 25 palabras asociadas a la "rueda abecedaria" y llevarse el pozo acumulado que alcanzaba los 300 mil pesos, luego Martina Barraza, la editora de 22 años lograría lo mismo en febrero de este año, y se alzaría con la jugosa suma de $1.340.000.Ayer, Diego Aira completó la hazaña, luego de 64 programas y consiguió llevarse el pozo de $1.300.000, más los $315.000 que llevaba acumulados.Además del dinero, en un programa especial, Aira y Barraza se enfrentaron, resultando ganador el profesor de inglés, ocasión en la que sumó una orden de compra de $25.000 para utilizar en los shoppings bonaerenses.De esta manera, Diego Aira ganó $5.000 cada vez que participó en el programa y el pozo acumulado en la última edición en la que estuvo. A Barraza le tomó 10 programas antes de que la definición de "suspicaz" le diera la clave para llevarse todo el dinero.Ahora le tocará a Guillermo, el contrincante que no pudo con Diego, jugar por la oportunidad de ser el nuevo campeón de Pasapalabra.En Chile se vivió una situación extraña en la que dos participantes fueron tan buenos que hubo que dividir el dinero acumulado entre ambos. En junio, el premio de $72 millones (más de 3 millones de pesos argentinos) fue tanto para Sujey Jara (19) como para Ítalo Tamburrino (25), algo que no había sucedido nunca en la historia de la franquicia española.En tanto que en España, el último concursante en ganar fue Antonio Ruiz, y con 45 años se llevó $1.164.000 de euros tras 126 programas (aproximadamente 37 millones de pesos).