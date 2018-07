Las fotos de Laurita Fernández, al rojo vivo

Espectáculos Laurita Fernández chatea con el jugador más sexy del Mundial

Laurita Fernández admitió días pasados que charla por Instagram con Rúrik Gíslasson, el islandés que acaparó la atención de miles argentinas luego de que enfrentara a nuestra selección en Rusia 2018."Me estoy hablando por Instagram. Te lo juro. Es el posta, posta. Lo empecé a joder, le ponía 'Hi. Hello. Hello. . . from Argentina', sin pensar que me iba a contestar y un día contestó", aseguró la ex de Fede Bal.Asimismo, en una entrevista con la Revista Caras, Laurita Fernández afirmó: "Hoy tengo ganas de estar sola". Además, reveló detalles de su ruptura con Fede Bal y abrió su corazón. "Necesitaba estar sola para crecer".Asimismo, confirmó que no hay reconciliación con Federico Bal. "Simplemente coincidimos en un lugar y tomamos un café antes de irme a la función. Celebro que pese a separarnos podamos llevarnos bien y tener un lindo vínculo. Será siempre alguien importante para mí, tuvimos una relación muy especial. Nunca perdimos el contacto porque nos interesa saber del otro. Nuestra separación fue de la mejor manera, entendiendo que no podíamos seguir juntos por determinadas circunstancias que quedarán en nosotros. La ruptura no fue porque alguien dejó de amar, aún hay mucho, mucho, amor de ambas partes. Por eso fue difícil separarnos. Pero los dos decidimos que en este momento era lo mejor, no sé qué pasará en el futuro. Nunca le pondría un título a nada", dijo.La conductora en los últimos días ha posteado una serie de fotos de la producción para la revista y sus seguidores se mostraron agradecidos.