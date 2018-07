Ha corrido mucha agua bajo el puente desde que adquirió un fuerte grado de popularidad, un poco por el impacto que provocó su belleza en televisión y otro tanto porque comenzó a salir con uno de los personajes más mediáticos de aquella época: Nino Dolce. Fueron parte de una camada que saltó a la fama a través de Gran Hermano Famosos, reality que le permitió llegar con mayor masividad al público y terminar de insertarse en el ambiente televisivo, en el cual ya había tenido algunos pasos. Hablamos de Valeria Degenaro (38).Claro, la infartante morocha de ojos verdes que muchos recuerdan por aquella emoción violenta que la llevó a arrojarle una copa de vidrio a su pareja, cortándolo incluso, enojadísima por un presunto affaire entre Dolce y Cecilia Oviedo, ex de la Tota Santillán. Sucedió hace exactamente diez años, y desde entonces se supo poco y nada de la modelo y conductora, que según ella tiene "ofrecimientos para trabajar en Chile y también para encabezar un programa de cable ¿Si mi deseo es instalarme en televisión abierta? Por supuesto, pero acá siempre te imponen a alguien. Ahora nos impusieron a Sol Pérez ¿De verdad les parece tan linda a los hombres? A mí no me gusta, es pura prensa".Degenaro aseguró también que "en los medios más importantes hay muy pocas oportunidades" y que "hay chicas que ocupan lugares de privilegio porque tienen sponsors que pagan para que las contraten". Desde que abandonó GH Famosos, Valeria realizó, entre otras actividades, las ya conocidas presencias en boliches. La nocturnidad es un ámbito que viene transitando hace rato por razones laborales. Un escenario que si bien a diferentes famosos les reditúa buenos ingresos por el simple hecho de asistir, también los obliga a convivir con situaciones signadas por los vicios y los negocios turbios. Consultada acerca de la denominada "prostitución VIP" y su respuesta fue tajante: "No tengo ninguna duda de que tanto la prostitución VIP como el casting sábana continúan existiendo. Una se maneja cotidianamente con las redes sociales y sinceramente, por lo menos yo, me sorprendo con la cantidad de chicas que veo posteando sus vacaciones en Miami o navegando por lugares carísimos sin saber de qué trabajan. Jamás las vas a ver subiendo imágenes desfilando, conduciendo o actuando. . . nada. No tienen manera de justificar esos gastos que implica estar en esas partes del mundo".Más allá de las propuestas que recibió para desempeñarse en el extranjero o en medios del cable nacional, Degenaro tiene buena parte de sus energías puestas en la maternidad. Está de novia con un empresario de 52 años y, de acuerdo con lo que reveló: "Estamos buscando un hijo hace más de un año, pero no tenemos suerte. No consigo quedar embarazada, y la verdad es que es una situación difícil, porque tanto él como yo somos grandes y se te plantean muchos interrogantes. Los planes que tenemos apuntan a formar una familia, pero por ahora, más allá del amor que nos une, no podemos. Por mi parte estoy con unos estudios ginecológicos para determinar si tengo o no algún problema que me esté impidiendo quedar embarazada, y él también se sometió a unos análisis para saber si el inconveniente viene de su lado". La relación con Hernán, empresario, registró una interrupción en 2017.Un intervalo que se extendió por dos meses. En ese lapso, Valeria recibió un par de mensajes de Cristian Castro vía Twitter. Incrédula de que verdaderamente se trataba del cantante, chequeó una y otra vez hasta que comprobó que efectivamente era el solista mexicano. Luego de compartir charlas, pudieron verse en Argentina. "Es un caballero. Muy generoso. Nunca me puso trabas para contar en los medios lo que viví con él. Me pasó a buscar primero un chofer y la segunda noche que nos vimos vino él personalmente a la puerta de mi casa. Lo recuerdo como una gran persona. No he vuelto a tener trato porque justo en ese momento Cristian también se había separado después de estar casado 28 días. Pero siento un gran cariño por él. Hoy mi presente es otro. Me siento bien acompañada y con el sueño de ser mamá y de formar una familia con Hernán, que es algo que nos propusimos hace tiempo y que por ahora no estamos logrando. ¿Si descarto la posibilidad de adoptar? Yo quiero ser mamá con un embarazo normal, tradicional, biológico. Pero la realidad es que no descarto nada".