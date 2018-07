Hernán Caire habló de su estado de salud: "Voy mejorando lentamente"

"Acá estoy. Gracias a Dios ya estoy en mi casa y voy mejorando lentamente. Por ahora todo va bien, este proceso es así de lento pero lo principal es que los estudios de sangre están saliendo bien y las radiografías también. Fue todo muy loco, muy de repente, en un momento me ví en terapia enchufado con todos los cables y sentí que vivía un sueño, bah.. una pesadilla. Recién estoy empezando a caer de todo lo que me pasó y lo que viví , que fue muy bravo sinceramente, pero bueno como te dije antes, gracias a los médicos y a Dios voy mejorando", reveló Hernán Caire luego de permanecer varias semanas internado por una bacteria en sus pulmones.



Con un paulatino progreso en su estado de salud, el actor que inició su trayectoria en "Jugáte conmigo" de Cris Morena y que luego se adentró en la movida tropical, dio un parte detallado de su estado de salud.



"Hace un mes me salió un herpes en el labio que se lastimó y por esa herida entró una bacteria que se alojó en el pulmón causando infección. Por tal motivo tuvieron que intervenirme quirúrgicamente gracias a que Agustín Alí, mi médico personal y gran hermano de la vida al que le debo todo, se dio cuenta enseguida y me internó en la Clínica Zabala. Ahí me puso en manos de Fernando Abdala (cirujano de tórax) y todo su equipo, quienes fueron los que llevaron adelante la operación y para quienes no tengo más que palabras de agradecimiento eternamente; como así también, para todo el personal de la clínica que me trataron súper bien y me hicieron sentir muy contenido siempre y en todo momento. Principalmente a los médicos Pablo Galuppo y Joaquin Castro del piso 7 donde estuve internado y a mi tocayo Hernán médico a cargo de terapia intensiva donde pase unos días. No voy a negar que durante el proceso de recuperación tuve varios momentos difíciles y depresivos pero con mi familia a mi lado, que los amo profundamente, fue todo más llevadero. Mis padres Dorita y Oscar, mis hermanos Diego y Daniel, mi otra mitad María que sin ella hubiese sido mucho más difícil, mis amigos, mi psicóloga Nora y fundamentalmente a la razón de mi vida, mi hija Valentina, por quien voy a seguir luchando con todas mis fuerzas porque es la luz que me ilumina y el motivo de mi inmensa felicidad. Finalmente gracias a Dios porque con él por delante, todo es posible. Siempre los post operatorios y las recuperaciones son difíciles, por los dolores y las molestias, pero les cuento que todo va todo favorablemente, que el proceso de recuperación es lento pero va bien y es lo principal, se que es así y requiere de mucha paciencia y tiempo y si Dios quiere en breve, ya volveré a trabajar y a mi vida normal, pero lo más importante y fundamental es que ya estoy en mi casa junto a mi bebé hermosa y ésto les juro que es tocar el cielo con las manos", aseguró Caire en un comunicado.

Fuente: Diario Show