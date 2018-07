"Cocino haciendo ejercicio", el nuevo video ratonero de una famosa

Los posteos de Sol Pérez en las redes sociales siempre noticia. En las últimas horas publicó un video suyo en el que se muestra cocinando de una manera muy particular. "Cocino haciendo ejercicio. Cuando no tenés tiempo ni de ir al gym y te compraste algo y lo querés usar", escribió junto a la filmación que en pocas horas tuvo casi 900.000 reproducciones.Días pasados, Sol Pérez afirmó que su corazón "está solo y muy bien. Tuve una semana complicada en el laburo y eso me alejó de los hombres. Ahora quiero estar tranquila", agregó. Con respecto a sus gustos a la hora de entablar una relación íntima, Pérez detalló: "Me calientan las piernas de un hombre. Me encantan. Les hago zoom".Pero la rubia dejó en claro que prefiere "comer antes que tener sexo": "No está mal incorporar comidas en el sexo. Es interesante y divertido, sino aburre. Yo usé. En su momento jugué con el helado".