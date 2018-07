Jesica Cirio reveló qué fue lo que le ocurrió en el rostro

Espectáculos El nuevo rostro de Jésica Cirio despertó muchas burlas y ella respondió

Se acuerdan cuando Jesica Cirio actuo en Shrek pic.twitter.com/otYPNFbO86 — macuqui Silvera (@maquiceraso) 9 de julio de 2018

Jesica Cirio transmuto en Michael Jackson ?? pic.twitter.com/5te1XB5ZSZ — Maru (@marielajor) 10 de julio de 2018

Para mi que hoy Jesica Cirio se puso la máscara del comandante. pic.twitter.com/Jwcu05lH5h — ?Marian? (@ayMariana_) 10 de julio de 2018

Jesica Cirio desató un frenesí de memes, comentarios, preguntas, con su nuevo look. Algunos la compararon con Lord Farquaad, el villano de Shrek, y otros con el difunto Ricardo Fort. Ella se tomó el tema con mucho humor y pidió que se corriera el enfoque hacia asuntos más importantes.También contó que escribió aquel mensaje de Instagram "para construir". "Me maté de risa con los memes, pero no está bueno que una parte de la sociedad esté tan agresiva y pendiente de hacer mal. A algunos los pueden dañar porque pueden tener inseguridades, no es mi caso", cerró.Cirio debutó su nuevo look en La peña de morfi, el programa que conduce todos los domingos con Gerardo Rozín. Se la vio con un rostro diferente, más anguloso y rígido, lo que dio lugar a una catarata de opiniones en las redes sociales.