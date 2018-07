Una amiga reveló detalles del abuso que sufrió Morena Rial

Desde que comenzó su pelea mediática con su padre, Morena Rial vive en un torbellino que pasó por mil lugares diferentes, y que hoy la tiene internada en una clínica psiquiátrica. Pero antes de esto, la adolescente también pasó por una grave internación producto de una úlcera sangrante, al tiempo que denunciaba a Jorge Rial en la Justicia, y ampliaba su crudo relato sobre un abuso sexual.



Anahí Zárate, amiga de More, fue quien la acompañó en la primer ingreso al hospital. Además está al tanto de la situación de abuso que la joven contó que sufrió con el exchofer de la familia.



Zárate decidió romper el silencio en El Show Del Espectáculo, ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana los lunes de 20 a 22, y contó todo lo que pasó en la internación, y lo que sabe sobre el intento de violación ocurrido en 2016.



"Morena venía mal. El miércoles a la noche me llamo acá en Córdoba y me dijo que se sentía mal, que se volvía a Buenos Aires, y le dije que la iba a acompañar. Estaba con mareos, dolor de cabeza, estaba descompuesta con hemorragias internas. El lunes no quería comer y ahí le dije: 'vamos al médico'. Llegamos, le hicieron los análisis, y el médico me comenta que lo normal de glóbulos rojos es entre el 45 y el 60 por ciento, y que Morena tenía un 20%. Perdió mucha sangre y le hicieron la transfusión", contó la joven en el ciclo radial.



Por otra parte, Anahí reveló que ella estaba en la casa de Morena cuando ocurrió el episodio con el chofer. "Me quedé una semana en su casa. Ella iba al colegio y el chofer la llevaba. Cuando vuelve del colegio me cuenta lo del ascensor, y me dice que una vecina vio cuando Baez se bajó los pantalones. Le dije que era grave y que lo tenía que contar. More me decía que tenía miedo y que no quería que haya problemas".



"Esa misma tarde teníamos que ir con la secretaria de Jorge. Fuimos al médico y cuando volvemos saca el tema en el auto y dice: 'More, me llamó una vecina que te vio en el ascensor con Pablo Báez en una situación'. More me mira y le dije 'hablás ahora o nunca'. Le empieza a contar a la secretaria y cuando llega al departamento le va a contar a Jorge Rial. Nosotras estábamos en la cocina, hasta que Jorge llama a Morena. Le habló y ahí es cuando Jorge tiene problemas en el corazón, se empezó a sentir mal, cayó la ambulancia, el abogado y toman la decisión de echarlo. More me contó el otro día que no lo habían denunciado", relató Zárate.



Pero al terminar la entrevista, la joven reveló que hubo otros episodios contra Morena. "Eran varias las situaciones, hay varios testigos, la mujer que limpia en la casa (Modesta Oliva) me contó también que ha visto otras escenas de acoso a Morena, que Báez se le tiraba encima y la quería besar".

Fuente: Exitoína