Así se prepara Sol Pérez para "una semana intensa"

??? @revista_pronto @vir.ilumina Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 8 Jul, 2018 a las 3:08 PDT

"Se viene una semana intensa", posteó Sol Pérez el lunes. Acompañó el escrito con una foto donde puso, una vez más, en primera plano su mejor atributo.Mientras tanto, el paso de Pampita Online por la pantalla de Telefe dejó de saldo más peleas que rating. Y así como Sol Pérez había dicho que Barbie Simons tuvo "un prejuicio conmigo desde el principio", ahora volvió a prender el ventilador y fue más allá.En ese sentido, la ex Chica del Clima se refirió a las acusaciones de maltrato que hizo Barbie contra la producción del programa. "La producción la cuidó bastante", sostuvo en Implacables, el programa de Canal 9."Cuando una producción no te pega o decide olvidarse de las cosas que hacés al aire y cosas gravísimas como decir que 'una mujer hace favores' o 'servicios', decirle a una compañera cuando se levanta a mostrar un look '¿qué te pasó en las rodillas?', decir barbaridades al aire, decirme a mí en la cara que tenía que pagar derecho de piso, que me saquen una cucaracha?", expresó molesta, y agregó: "tendría que agradecer que la producción siempre la cuidó y nunca la dejó expuesta"."Nunca llegué a hablar esto con ella. Yo me hacía la que no pasaba nada, sólo la vez que dijo lo del servicio hasta Pampita la paró al aire, le dijo 'no, no, no, eso no está bien' y yo le dije 'no, pará, yo no le hago un servicio a nadie. Yo estuve en la reunión en donde la producción la sentó y le pidió que bajara un cambio porque me trataba muy mal", concluyó Sol.