El conmovedor relato de Michael Bublé sobre el cáncer de su hijo Noah

En noviembre de 2016, Michael Bublé (42) y Luisana Lopilato (31) debieron afrontar la difícil situación de que su hijo Noah (4) fuera diagnosticado con cáncer con apenas tres años de vida. Tres meses más tarde de emitir el comunicado de prensa en donde confirmaron la severa enfermedad, el cantante y la actriz compartieron con todos sus seguidores la alegría de que el hijo mayor del matrimonio evolucionó favorablemente durante su tratamiento.Con el niño ya recuperado, un año y medio más tarde, Bublé se animó a hablar del duro trance que experimentó en medio de la enfermedad de Noah. En una entrevista con el diariode Australia, el canadiense confesó sin vueltas: "Estuve en el infierno". Luego, elogió a su hijo y describió con claridad el calvario que vivieron como familia: "Mi niño es un superhéroe. Y saben que el infierno parece ser un lugar realmente agradable para vacacionar en comparación con donde hemos estado".En el tiempo en que duró el tratamiento médico de Noah, tanto Michael como Luisana se recluyeron para acompañar al nene y dejaron de lado todos sus compromisos profesionales, por lo que él reveló: "Realmente pensé que nunca volvería a la música".Hombre de profundas convicciones espirituales, Michael afirmó: "La familia es lo que importa. La salud de mis hijos, la relación con mi familia, mi esposa, mi fe, es la prioridad principal de mi vida".Por otra parte, reflexionó en cuanto a cómo esta experiencia le modificó su forma de encarar la vida: "Vivo con una perspectiva que no tenía antes y me permite no tener miedo. Cuando atravesé el cáncer de Noah desde el primer momento hubo un click. Recuerdo estar sentado en la habitación del hospital pensando '¿estaba preocupado por algo de eso? ¿Estaba preocupado por las ventas de discos o un meme o lo que dijo alguien acerca de mí?' En un segundo se había vuelto tan claro".Al final, Michael Bublé concluyó: "Esa claridad me dio la oportunidad de encontrar el amor por la música otra vez. Voy a volver a un mundo que necesita amor, romance y risa más de lo que lo ha hecho en mucho tiempo. Voy a ser un nexo para eso".