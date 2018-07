Jimena Barón: "Es verdad, chapo increíble"

Concluido su noviazgo con Juan Martín del Potro, Jimena Barón recurrió a las redes sociales para reflexionar sobre el amor, los hombres y las relaciones. Sin embargo, gran parte de sus expresiones virtuales están tamizadas por el humor.Activa en el mundo 2.0 y en constante comunicación con sus fans, a la actriz y cantante le llamó la atención el sueño hot que tuvo una seguidora con ella y le hizo una pícara devolución."Soñé que me chapaba a @baronjimena. Debo admitir que ella chapaba mega, no sé si será verdad. Pero me cambiaba por un chabón y no quería admitir que salía conmigo. Me levante con el corazón roto", le escribió una chica en Twitter. Y Jimena le contestó: "Es verdad que chapo increíble y que nunca admito con quien salgo. Soy una perra malvada. Perdón".