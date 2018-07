Sol Pérez le pidió a Pampita que vuelva a conducir su programa televisivo

Sol Pérez sorprendió cuando el pasado lunes se la vio al frente de Pampita Online ante la repentina renuncia de Carolina Ardohain horas antes de que comience el programa que lleva su nombre por Telefe."Le mandé mensajes y no me lo contestó, pero cada uno tiene que vivir sus crisis con sus tiempos. La estamos esperando porque el programa es de ella y Kuarzo lo pensó para ella", indicó Sol, al tiempo que expresó sus ganas de que Pampita regrese al ciclo: "Estaría buenísimo que vuelva. Si estuviera escuchando le diría que vuelva, la extrañamos y la esperamos, nada es tan grave", aseguró la rubia."No la veo a Carolina abandonando el barco, yo creo que se cansó de estar todo el tiempo en el ojo de la tormenta. Hay muchos de los que opinan que nunca hicieron una conducción", indicó Sol con respecto al acoso mediático.La conducción de Sol tuvo como consecuencia directa la renuncia de Barbie Simons, panelista del ciclo. Al respecto, la modelo expresó: "Ella dijo que renunciaba porque no iba a ser panelista de Sol Pérez y eso me parece bien. Hay que respetar las decisiones de los demás. Me hubiese dolido de otra persona, no de ella. Por lo menos trabajé con mejor energía, ninguno de mis compañeros quería que me equivocara o me vaya mal".En cuando a su rol al ponerse al frente del programa por primera vez indicó que su experiencia la vivió "con muchos nervios": "Fue una gran oportunidad el hecho de hacer una conducción en Telefé. Uno siempre espera las cosas lindas, después veremos si se dan o no. No dudé un minuto cuando me propusieron hacerlo".