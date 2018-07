"Compro leche en sachet para ahorrar", reveló Georgina Barbarossa

La complicada situación económica del país y la constante suba del dólar, hace que todos los argentinos tomen recaudos para subsanar sus propias economías. Y la crisis no distingue ni profesión ni clase social. Si no, pregúntenle a Georgina Barbarossa, quien en una entrevista reciente confirmó que no llega a fin de mes.



La actriz, durante una entrevista, no escondió su preocupación al ser consultada sobre la vida diaria. "No me alcanza la plata. Justamente como sabía que iba a ser un año tan difícil, aunque no imaginé que tanto, me genere muchos trabajos. Y aun así no me alcanza", reveló.



Y agregó: "Desgraciadamente es muy duro este momento. Muy difícil. Creo que igual tenemos que estar muy unidos los argentinos. Porque todas estas cosas desestabilizan al país y nos desestabilizan el alma".



En la entrevista, también sorprendió la fuerte declaración que hizo la actriz sobre los ajustes que tiene que hacer para llegar con más tranquilidad a fin de mes: "Cuando voy al supermercado no me alcanza la plata. No compro más la leche en cartón, sino que compro en sachet aunque pierda la comodidad de apilarlas. Tengo que hacer recortes".



Por último, la conductora se lamentó por la difícil situación que atraviesa el país: "Tenemos una democracia que nos costó conseguir y hay que defenderla, pero es un momento delicado donde una mínima chispita hace explotar todo. Hay tristeza, desaliento, frustración, decepción y cansancio. Y ahora hay que sumarle que somos un país de narcotráfico. Nunca pensé que iba a vivir para ver esto".